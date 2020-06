Martín Varsavsky: “El cierre de colegios es antisocialista, el Gobierno de España ha maltratado a los niños”

Martin Varsavsky, el exitoso empresario argentino dirige a distancia sus cuatro compañías Prelude Fertility, Overture Life, Goggo Network y el fondo de inversión MVB Fund.

“El Gobierno se pasó. España ha llegado a extremos a los que nadie llegó. No necesitábamos regular la vida de los ciudadanos de una manera tan meticulosamente detallada”, criticó el empresario Martín Varsavsky en entrevista con El Mundo. “La familia de mi mujer es alemana y siempre pudieron salir a hacer deporte o sacar a pasear a los niños. El Gobierno es socialista e igualitario, pero se enfrentó a un virus que no lo es: mata a los viejos más que a los jóvenes, a los hombres más que a las mujeres, a los gordos más que a los flacos. El Gobierno se pensó que todos somos iguales ante este virus, pero no lo somos”, agregó.

Para el exitoso empresario argentino, quien desarrolló en Madrid una aplicación de autoevaluación que sirvió para descongestionar las líneas telefónicas de emergencia y brindarles a las personas con síntomas de coronavirus una respuesta mucho más ágil, el cierre de los colegios “fue demasiado lejos”: “No se murió un niño entre 2 y 14 años en toda España. Los colegios obviamente tendrían que estar abiertos ya. El cierre de los colegios ha sido antisocialista. El Gobierno se ha comportado como un villano de Disney y ha maltratado a los niños”.

Explicó que uno de los pocos elementos que hacen que la sociedad sea igualitaria es la educación, y el encierro “ha sido durísimo” con los niños de menos recursos. “Los ricos, y no me da vergüenza ponerme como ejemplo, montamos una red para mantener las clases de nuestros hijos; yo tengo siete y me dedico a la fertilidad, así que para mí es una obsesión, no porque quiera pasearlos, pues son unos privilegiados viviendo en una finca enorme en Menorca. En Francia, los niños van al colegio desde el 11 de abril; en Suiza, los niños pueden abrazar a sus abuelos, porque el peligro iría de padre a abuelo, no por ellos”, agregó.

Varsavsky desarrolló la app CoronaMadrid pero cuando hubo que tratar con el Gobierno central se retiró. “La inoperancia para tomar cualquier decisión era muy grande. La Sanidad se decide en las comunidades autónomas, donde están los expertos. El ministro Salvador Illa no sabe nada de Sanidad”, acusó.

Pedro Sánchez (Reuters)

Muy crítico en redes sociales sobre el camino que España y otros países como Argentina tomaron para contener el virus, el empresario asegura que es un misterio cómo han bajado tan drásticamente las muertes países que reaccionaron de diferentes maneras como Francia, Inglaterra, Suecia, España. “Hay tres teorías: que mucha gente estaba inmunizada ante el coronavirus, debido a otras infecciones previas; que el virus no es tan contagioso como pensábamos, siempre que uno evite las aglomeraciones, use mascarillas y mantenga cierta distancia social; y que el virus haya mutado a una forma menos letal, para poder seguir teniendo huéspedes”.

Por su contacto cotidiano con las estadísticas de la enfermedad y su histórico vínculo con la salud, el entrepreneur fue contactado por el gobierno de Francia para aportar su mirada sobre el desconfinamiento . “Nunca lo he contado, pero Emmanuel Macron me pidió una propuesta sobre cómo salir de la cuarentena, y la que usó finalmente es bastante similar a la que le presenté a través de Manuel Valls, que es amigo mío: abrir colegios, proteger a los mayores, evitar aglomeraciones…”, reveló.

Ahora que Europa comienza a abrir sus fronteras y establece una “Nueva normalidad”, el argentino cree que la manera de salvar el turismo es con más turismo: “Es lo que llamo el turismo permanente: que la gente se mude a otro sitio para trabajar desde allí. Google te paga 130.000 libras por año para ir a una oficina en Londres, donde tienes que pagar un 45% de impuestos, y por el alquiler de un baño en Londres pagas uno piso aquí. Esa persona tendría un tiempo soleado con gente agradable. El Círculo de Economía de Menorca me preguntó qué empresas hacía falta atraer a la isla. Se quedaron sorprendidos cuando les contesté que no hace falta traer empresas, sino a sus trabajadores, teletrabajadores”. Es que según Varsavsky, “la nueva ley tras la pandemia es: todo lo que puedas hacer por internet, lo harás por internet”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Martín Varsavsky: “Si mantenemos el aislamiento total, se va a producir un desastre económico y la gente se va a morir de otras cosas”

Tomás Pueyo, la voz más influyente contra el coronavirus: “No tiene lógica aplicar una cuarentena durante meses porque cuesta demasiado”

Un mundo sin coordinación ni liderazgo: los 5 focos de tensión geopolítica que provocó la pandemia