Un escándalo de censura puso en evidencia la estrategia de “Wolf Warrior” del régimen chino que paraliza a Europa

La bandera nacional china ondea a media asta detrás de una estatua del difunto dictador chino Mao Zedong en Wuhan, provincia de Hubei, el epicentro del coronavirus (Reuters)

A principios de este mes, el embajador de Europa en Beijing se sometió a la censura china.

Tratando de conmemorar un aniversario de las relaciones de la Unión Europea con China el 6 de mayo, él y los 27 embajadores de la UE escribieron un artículo de opinión titulado “Los lazos UE-China son vitales en medio de la crisis global”, para su publicación en los sitios web de la embajada y en China Daily, un periódico en inglés controlado por el estado.

“El brote del coronavirus en China y su posterior propagación al resto del mundo en los últimos tres meses” , dijo la pieza cuidadosamente orquestada, tenía planes “temporalmente desviados” para las reuniones.

Pero en la versión China Daily, se eliminó la referencia al virus que se inició en China.

El cambio surgió cuando el artículo apareció en los sitios web de las embajadas de la UE, causando alarma entre los representantes de los estados miembros. Los diplomáticos dijeron que el embajador, el diplomático francés Nicolas Chapuis, no había consultado a sus jefes en Bruselas ni a sus colegas sobre el cambio. El 7 de mayo -dijo el ejecutivo de la UE- decidió unilateralmente aceptarlo, con “considerable renuencia”.

Chapuis dijo en una conferencia de prensa que la omisión fue “lamentable”; su jefe, el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell habló posteriormente contra la censura de los medios controlados por el estado de China. Borrell también dijo que aceptar el recorte “no era la decisión correcta”, aunque Chapuis mantuvo su trabajo.

China Daily no respondió a las solicitudes de comentarios, pero el jefe de la oficina del periódico en Bruselas, Chen Weihua, respondió al embajador de la UE en Twitter, diciendo: “No hiciste nada malo. No creo que esa gente deba hacer un gran alboroto en la edición de tal frase".

A medida que el nuevo coronavirus arroja su sombra sobre la geopolítica, el episodio resalta la preocupación entre los diplomáticos europeos sobre lo que ven como una relación cada vez más conflictiva con Beijing .

Mientras China busca controlar el daño que la pandemia amenaza a su reputación global, el gobierno del presidente Xi Jinping está presionando para controlar la historia desde Berlín hasta Bratislava, de acuerdo a cables diplomáticos revisados por Reuters y entrevistas con más de una docena de diplomáticos, asesores y funcionarios.

En una campaña de diplomacia cada vez más asertiva y, a veces, agresiva, China ha tratado de presionar a los países europeos que critican su manejo del brote, encontró Reuters. En un momento en que los lazos de Europa con los Estados Unidos ya están tensos por la política del presidente Donald Trump “America First”, las consecuencias del coronavirus subrayan cómo la UE está atrapada entre dos potencias, necesitando ambas, pero reacias a ponerse del lado de las dos.

Por un lado, los funcionarios en Bruselas y las capitales europeas argumentan que necesitan mostrarle a China que la Unión Europea, el bloque comercial más grande del mundo y un mercado rico de 450 millones de consumidores, no será dejada de lado a la fuerza.

Por otro lado, los países de Europa rara vez son unánimes. Estados como Alemania tienen grandes relaciones comerciales con China que no quieren poner en peligro. Los fabricantes alemanes, por ejemplo, dependen de China, el mayor socio comercial de Alemania, tanto para suministrar componentes como para comprar sus automóviles.

“No tenemos la estructura o la cultura para corresponder la asertividad o el uso de juegos de poder como China”, dijo un diplomático. “El objetivo de la diplomacia europea desde la Segunda Guerra Mundial ha sido encontrar un compromiso. China no necesariamente ve las cosas de la misma manera".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China y sus funcionarios se negaron a responder a las preguntas formuladas por Reuters para esta historia. La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la UE, declinó hacer comentarios sobre los contactos diplomáticos.

Crear una narrativa

Este año estaba destinado a ser importante para los lazos entre China y la UE. Hasta que el virus surgió en Wuhan en diciembre, la UE había comenzado a progresar con Beijing después de que las tensas cumbres en 2016 y 2017 terminaron sin ninguna declaración conjunta. El año pasado, la Comisión Europea calificó a China de competidor económico y “rival sistémico”.

En abril de 2019, Beijing accedió por primera vez a cuestiones clave como la igualdad de trato de las empresas europeas en China, después de meses de negociaciones, según altos funcionarios de la UE. Ese acuerdo fue seguido este año por una cumbre UE-China en Beijing y una reunión entre el líder chino Xi y los líderes nacionales de la UE en Leipzig, Alemania, en septiembre.

Pero ahora, además de los obstáculos prácticos para tales reuniones debido al distanciamiento social, ambas partes se están enfrentando entre sí.

En China, el virus ha agravado un enfoque ya más pugnaz de los asuntos internacionales, denominado diplomacia “Wolf Warrior” en los medios de comunicación occidentales y chinos, después de dos películas populares chinas en las que el héroe de acción supera a los nefastos agentes especiales estadounidenses.

Impulsados por los llamados de Xi para que el país sea más imponente, los diplomáticos chinos han rechazado las críticas por su manejo del brote, en todos los foros, desde las redes sociales hasta la televisión, los periódicos y la correspondencia diplomática.

Xi Jinping saluda a la población, cubierto de una mascarilla para evitar contagiarse de COVID-19. El brote de coronavirus fue silenciado por el régimen que él comanda y lanzó una campaña mundial para que los diplomáticos de su país impidieran que se hablara mal de su manejo de la epidemia (Reuters)

Un ejemplo sorprendente fue el 12 de abril, cuando la embajada china en París publicó un artículo no firmado en su sitio web que sugería que los trabajadores de atención en hogares de ancianos occidentales habían abandonado sus trabajos, dejando a los residentes morir . El embajador de China en París, Lu Shaye, fue convocado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia y escribió una publicación diciendo que los lazos entre China y Francia siguen siendo fuertes, pero no retiró los comentarios, que Francia rechazó.

Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijeron a los diplomáticos de la UE que el tema era uno para Francia y China, no para la UE en general, y que “ahora estaba llegando a su fin”, según un cable diplomático de la delegación de la UE en Beijing a Bruselas desde el 22 de abril.

El 26 de abril, la embajada de China en Francia publicó otro artículo en su sitio web quejándose de “ataques contra China” y afirmando que “algunos occidentales comienzan a desconfiar de la democracia liberal”. El artículo decía que “en respuesta a la epidemia, el socialismo con características chinas ha demostrado su capacidad para concentrar recursos al servicio de grandes logros”.

Janka Oertel, directora del programa de Asia en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, dijo que China está transfiriendo su enfoque interno para controlar la percepción pública a la arena diplomática.

“China está tratando desesperadamente de difundir su historia de coronavirus y, en lo que a ella respecta, dejar las cosas claras”, dijo. “Está tratando de hacer lo que hace a nivel nacional, que es crear una narrativa y proteger su reputación”.

Divide y triunfarás

Los diplomáticos chinos también se han acercado a los funcionarios del gobierno alemán para convencerlos de que hagan declaraciones positivas sobre cómo Beijing está manejando la pandemia , mostró una carta fechada el 22 de abril del Ministerio del Interior alemán a una parlamentaria alemana Margarete Bause.

La carta, revisada por Reuters, decía que los diplomáticos habían hecho contacto individual con funcionarios alemanes para buscar “declaraciones públicas positivas sobre el manejo del coronavirus de la República Popular de China”. Dijo que Alemania no había cumplido .

Y altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de China en varias ocasiones presionaron a los diplomáticos de la UE para que bloqueen la publicación de un informe de la UE que analiza la supuesta desinformación china en línea sobre el virus, según documentos vistos por Reuters y fuentes diplomáticas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que el informe sería “muy malo para la cooperación”, según el cable diplomático de la UE del 22 de abril.

La versión interna del informe, fechada el 20 de abril y revisada por Reuters después de que las partes fueron vistas previamente por Politico, señaló como un hallazgo principal que “China ha seguido llevando a cabo una campaña de desinformación global para desviar la culpa del estallido de la pandemia y mejorar su internacional imagen” .

En la versión pública, publicada el 24 de abril como un “panorama general”, se dio menos importancia a las críticas a China.

El principal diplomático de la UE, Borrell, llamado ante el Parlamento Europeo el 30 de abril para explicar la discrepancia entre las versiones, dijo que no se había diluido, el documento publicado estaba dirigido a un público diferente y aunque siempre existen presiones diplomáticas, “no nos inclinamos ante cualquiera”.

Beijing ha jugado durante mucho tiempo las tensiones entre los estados fundadores de la UE y sus nuevos miembros, anteriormente comunistas, a través de un grupo de contacto especial de países principalmente de Europa del Este llamado 17+1, en el que China es el 1. China ha prometido miles de millones de dólares a los países que de otro modo dependen de fondos de desarrollo de la UE o de inversiones externas para construir ferrocarriles, carreteras, aeropuertos y centrales eléctricas.

Las estrechas relaciones de China con tales estados les dificultan hacer frente a Beijing cuando Bruselas lo quiere, dicen funcionarios y diplomáticos de la UE.

Incluso antes de la pandemia en los primeros dos meses de 2020, un diplomático dijo que Eslovenia y Eslovaquia habían pedido ayuda a la Comisión Europea para rechazar la presión de China de ponerse de su lado en cuestiones que incluyen los derechos humanos. Dijo que los estados habían enviado efectivamente el mensaje: “Ayúdenos: no tenemos la influencia política para enfrentar a los chinos”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Eslovenia dijo que no había buscado esa ayuda, pero que no sabía si otros sí. En una declaración a Reuters, dijo que se habían estado llevando a cabo conversaciones “muy intensas” para acordar un acuerdo en la cumbre UE-China que “equilibrará las relaciones entre la UE y China”. Eslovaquia no respondió a una solicitud de comentarios.

Diplomacia de mascarillas

Cuando COVID-19 golpeó a Italia y España, dos estados miembros grandes e influyentes, los miembros de la UE como Alemania inicialmente fueron criticados por ofrecer escasa ayuda. Pero China envió cientos de miles de kits de prueba y máscaras para ellos y otros países.

Italia, en particular, ha estado agradecido. Una encuesta de 800 personas en Italia, realizada por el instituto de investigación SWG entre el 20 de marzo y el 12 de abril, mostró que más del 50% de los italianos consideran a China un país amigo, mientras que otras encuestas han mostrado un apoyo sólido para la caída de la membresía de la UE.

La “diplomacia de mascarillas” de China también provocó un cambio dramático de tono del primer ministro checo, Andrej Babis. Antes de la pandemia, había pedido la destitución del embajador chino después de una carta amenazadora de la embajada sobre la visita prevista de un legislador checo a Taiwán.

Pero a medida que se propagaban las infecciones por COVID-19, Babis corrió hacia el aeropuerto para saludar personalmente a un avión cargado de suministros médicos de China, y agradeció públicamente al embajador que había querido retirar.

Babis dijo que no había conexión entre esas acciones. “Cuando no me gustó la comunicación del embajador, lo dije”, dijo en un comunicado a Reuters. “De la misma manera, no tuve ningún problema para agradecerle públicamente cuando hizo su parte”.

No todas las respuestas han sido tan simples. Las autoridades holandesas, españolas y otras europeas han cuestionado la calidad del equipo enviado: los Países Bajos recordaron algunas máscaras que se habían distribuido a los hospitales alegando que no eran quirúrgicas , dijo el ministerio de salud holandés.

China rechazó tales quejas, diciendo por ejemplo que los kits de prueba defectuosos en España fueron proporcionados por una compañía sin una licencia adecuada que no tenía nada que ver con los envíos del gobierno.

Cumbre

En la sede de la UE en Bruselas y en las capitales europeas, se están discutiendo cómo responder a la línea de endurecimiento de China.

Europa tiene la intención de garantizar una cooperación más estrecha con Beijing en cuestiones históricas como la política climática, especialmente después de la retirada de los Estados Unidos del acuerdo climático de París. Representantes de la UE y China hablaron el 11 de mayo sobre la apertura al comercio. Pero hay poca claridad en el camino diplomático.

La cumbre UE-China puede tener lugar el 3 de junio, según una nota de planificación de la Comisión Europea, pero por videoconferencia, en lugar de en persona en Beijing.

La última vez que los 27 enviados de la UE discutieron la política de China en marzo en Bruselas, el enviado de Irlanda expresó su preocupación de que la “gran máquina de propaganda” de China pueda ganar la narrativa sobre comercio, cooperación y cumbre , según las minutas vistas por Reuters.

El representante de Francia en Bruselas instó a la UE a exigir a China que sea más transparente en estos temas, así como el coronavirus .

“Necesitamos preservar nuestra posición”, dijo.

