El Gobierno holandés aconsejó a las personas solteras encontrar un compañero sexual para pasar la cuarentena

El gobierno holandés aconsejó el viernes a los hombres y mujeres solteras de su país que busquen un compañero sexual, o simplemente un compañero de abrazos, para pasar lo que queda del confinamiento decretado. El objetivo, indican, es reducir las posibilidades de contagio por coronavirus.

La recomendación de buscar un seksbuddy (compañero sexual) llegó después de una ola de críticas cuando las autoridades recomendaron que se debía mantener un metro y medio de distancia social en las visitas a los hogares.

Con un discurso típicamente liberal y abierto, de acuerdo a un artículo de The Guardian, las autoridades del Instituto Nacional de Salud Pública y Ambiente (RIVM, por sus siglas en holandés) han modificado su postura y ahora sugieren que aquellos sin pareja sexual estable lleguen busquen acuerdos con personas con ideas afines para satisfacer sus necesidades sexuales durante el confinamiento.

Siguiendo las recomendaciones de los expertos del RIVM, Holanda ha aplicado lo que el Gobierno calificó de “cierre inteligente” desde el 23 de marzo pasado. Entre otras cosas, el mismo permite recibir la visita de hasta tres personas en los hogares siempre y cuando se mantenga la distancia social entre ellas.

Con todo, ahora parecen haber adaptado su enfoque, al reconocer que “es lógico que las personas solteras también deseen tener cierto contacto físico”. Aunque advirtió que se deberían manejar con responsabilidad los riesgos de la intimidad.

“Discuta cuál es la mejor manera de hacerlo”, sugirió el RIVM. “Por ejemplo, reúnase con la misma persona para tener contacto físico (por ejemplo, para un abrazo) o un encuentro sexual, siempre y cuando la otra persona esté libre de enfermedad. Llegue a un acuerdo con esa persona en relación a cuántas otras personas ve cada uno. Cuántas más personas sean, mayores serán las posibilidades de propagación del coronavirus".

El RVIM también publicó una serie de consejos para aquellos que están en una relación con alguien infectado por coronavirus o en cuarentena con síntomas sospechosos de la enfermedad, aunque los mismos son similares a los consejos que en general la mayoría de los gobiernos han hecho sobre las relaciones sexuales en medio de la pandemia.

“No tenga relaciones sexuales con su pareja si han sido aislados debido a una (sospecha) de coronavirus”, dijo el RVIM. “Es posible satisfacerse sexualmente usted mismo, o con el otro a la distancia (piense en contarse historias eróticas o en masturbarse juntos)”, añadió.

En el Reino Unido, por ejemplo, al comienzo del confinamiento el Gobierno pidió que las parejas que no convivían no se reúnan en absoluto para mantener relaciones sexuales, o bien que se muden rápidamente juntas. En una conferencia de prensa ante los medios, la subdirectora médica Jenny Harries dijo que las parejas “deberían probar la fuerza de su relación y decidir si alguno de los dos desea ser residente permanente en el hogar del otro”.

Semanas atrás presentó su renuncia como asesor del gobierno de Boris Johnson el principal asesor del gobierno en materia de epidemiología, y autor del paper del Imperial College of London que inspiró las cuarentenas estrictas en todo el mundo. Se trata de Neil Ferguson, quien paradójicamente tuvo que presentar su dimisión después de que se supiera que había ignorado las reglas al recibir la visita de su amante en su casa en dos oportunidades.

El cambio de opinión del instituto holandés sobre el destino de los solteros responde a la inmensa frustración que ha aparecido en algunos sectores por las reglas estrictas para las personas solteras, que pareciera condenarlos a la soledad.

En un artículo de opinión escrito en el periódico Het Parool, la periodista especializada en temas de género, Linda Duits, había criticado directamente al RIVM por sus recomendaciones previas, argumentando que el sexo era un derecho humano. “La proximidad y el contacto físico no son un lujo, son necesidades básicas”, escribió Duits. “Si hemos aprendido algo de la epidemia del SIDA, es que no tener relaciones sexuales no es una opción”, añadió.

El gobierno holandés ha implementado una serie de flexibilizaciones a su cierre en las últimas semanas. Los peluqueros y los salones de belleza, por ejemplo, comenzaron a trabajar nuevamente el lunes y los restaurantes, bares y cines reabrirán el 1 de junio.

La propagación del coronavirus en Holanda parece haber sido controlada. En las últimas 24 horas, 35 personas fueron hospitalizadas, mientras en total hay poco más de 5 mil muertos, y casi 44 mil casos confirmados desde el inicio de la pandemia.

