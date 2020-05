Al menos cinco pacientes con COVID-19 murieron en un incendio en un hospital de San Petersburgo

Equipos de emergencia en el hospital en San Petersburgo. REUTERS/Anton Vaganov

Al menos cinco pacientes con COVID-19 murieron hoy en un incendio en una UCI de un hospital de San Petersburgo, informaron los servicios de emergencia de la segunda ciudad de Rusia.

“Según datos preliminares, como resultado del incendio en el hospital situado en la calle Severnyi Proezd murieron cinco personas”, dijo una fuente de los servicios de emergencia a la agencia oficial RIA Nóvosti.

El siniestro, que abarcó una superficie de 10 metros cuadrados, se produjo en la sexta planta del hospital San Jorge de San Petersburgo y obligó a la evacuación de 150 personas, entre pacientes y personal médico.

De acuerdo con los servicios de emergencia, el incendio pudo haber sido causado por un cortocircuito en uno de los equipos de la UCI.

Equipos de emergencia en el hospital. REUTERS/Anton Vaganov

“Los ventiladores respiratorios funcionan al máximo de su capacidad. Por lo visto se produjo una sobrecarga y uno de los aparatos estalló en llamas”, dijo a su vez una fuente citada por la agencia Interfax.

El incendio de hoy es el segundo en tres días que produce en una unidad de cuidados intensivos en un hospital ruso: el pasado sábado un paciente murió y otro tres resultaron heridos en un siniestro en un hospital moscovita que atiende a enfermos de COVID-19.

Por otra parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que a partir de este martes se pondrá fin al periodo no laborable decretado por el Gobierno ruso por la pandemia del coronavirus y se comenzarán a retirar algunas de las restricciones impuestas, si bien ha señalado que seguirán en vigor ciertos vetos, por ejemplo para evitar actos “masivos”.

Durante el periodo no laborable en Rusia, las empresas y los sectores industriales no esenciales tienen prohibidas sus actividades y sus trabajadores están obligados a quedarse en casa. “A partir de mañana, 12 de mayo, el periodo no laborable termina en todo el país y para todos los sectores de la economía”, dijo este lunes el mandatario ruso, en su sexto discurso a la nación sobre la pandemia del coronavirus.

(REUTERS/Anton Vaganov)

“La batalla contra la epidemia no ha terminado. Su amenaza continúa incluso en los territorios en los que la situación es relativamente segura”, afirmó. Así, advirtió de que deberán seguir observándose medidas sanitarias en empresas, comercios y transportes, mientras que ha mantenido un “régimen de seguridad” especial para mayores de 65 años y enfermos crónicos.

Según los últimos datos, San Petersburgo ocupa el tercer lugar en el país por casos confirmados de COVID-19 (7.711) y en la ciudad se han producidos 56 decesos por esta enfermedad.

A falta del parte sanitario de hoy, Rusia acumula 221.344 positivos por coronavirus, con poco menos de un 1 por ciento de casos letales (2.009).

Con información de EFE

