“El problema comienza precisamente con la palabra, inmunidad”, planteó Wired. “Tiende a conjurar algo binario: o lo tienes o no”. El sistema inmunológico, en cualquier caso, no funciona como un interruptor, con encendido y apagado. “Puede que existan muchas preguntas sin respuesta sobre cómo nuestros cuerpos combaten la infección del SARS-CoV-2, pero una cuestión más general queda clara: la inmunidad adaptativa no es on/off. En lugar de tratarla como tal, deberíamos aprender a pensar en términos de un continuo de inmunidad”.