Sin embargo, el artículo científico en que explicaba el hallazgo fue rechazado, con lo que el descubrimiento de la cepa B814 no se publicó en el British Medical Journal hasta 1965 y las primeras fotografías no llegaron al Journal of General Virology hasta dos años después. El argumento del jurado que rechazó entonces el descubrimiento de la científica fue que no consideraron que se trataba de imágenes que partículas nuevas, sino apenas malas imágenes de partículas de la gripe.