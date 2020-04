Son varios los países que ya devolvieron material sanitario de pésima calidad a sus productores chinos. Holanda y España, por ejemplo, fueron pioneros en las denuncias sobre el material defectuoso y que no cumplía con los requerimientos básicos. El ministerio de salud holandés dijo que los barbijos no encajaban bien y que los filtros no funcionaban correctamente. Pero no fueron los únicos insumos médicos bajo evaluación: en la última semana de marzo un cargamento de tests de coronavirus que el gobierno español compró a empresas chinas resultaron un fiasco, ya que poseían una alta tasa de falsos negativos.