La posición de los terroristas de origen musulmán depende de si tienen o no territorio bajo su control. Los que gobiernan áreas densamente pobladas piden a sus milicianos que no se expongan al virus y que sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Los otros, los que se mueven en las sombras, se dedican a lanzar en las redes sociales teorías sobre “la venganza” encarnada en el virus para castigar a Occidente. Entre los grupos de odio neonazis se difunden mensajes xenofóbicos, antisemitas y racistas relacionados con el coronavirus. Aplauden a líderes como el húngaro Viktor Orban que culpó de la pandemia a “los inmigrantes” y Donald Trump que habla de “ese virus chino”. La organización Live after hate que monitorea las actividades de estos grupos, informó que los mensajes de ese tipo en los foros y redes sociales aumentaron en las últimas semanas más de un 20%. Brad Galloway, un especialista en el tema, dijo a la revista Time que “esta gente está buscando cualquier tipo de resquebrajamiento en el entramado de la sociedad para lanzar sus mensajes de odio. En este momento, estamos todos muy frágiles y ellos lo aprovechan”.