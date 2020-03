De continuar las pruebas a este nivel de velocidad, la vacuna podría estar lista en un año algo brutalmente rápido teniendo en cuenta el tiempo que demora el resto de los tratamientos. Sin embargo, no será lo suficientemente rápido como para frenar el actual brote. “No hay razón para poner a personas en riesgo en un estudio si no hay eficacia. No pones como carga en las personas participar en un estudio si la intervención no va a ayudar", cuestiona Karen Maschke, académica en Hastings Center, en Garrison, Nueva York.