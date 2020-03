Por su parte, el ministro ruso de Energía, Alexandre Novak, declaró que podría negociar con la OPEP para estabilizar el mercado del petróleo. “La puerta no está cerrada”, dijo, en una entrevista con la cadena Rossiya 24, en la que subrayó que el hecho de que el acuerdo de reducción de la producción no se haya prolongado más allá del mes de abril “no significa que en el futuro no podamos cooperar entre países OPEP y no-OPEP”.