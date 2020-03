Lo alejaron unos metros y otra mujer con las mismas medidas de seguridad empezó a pasar algo como una curita por la campera y la mochila de mi hijo. Intercambió algunas palabras con su compañera y recién ahí nos dijo que estaba todo bien, que podíamos seguir camino al avión. Un poco más calmo volví a preguntar por qué había sido el control, por qué habían elegido a mi hijo. Me explicaron que era algo habitual en Italia y que la elección había sido “aleatoria”. “¿Es por el coronavirus?”, consulté. La que parecía la jefa me respondió con una sonrisa burlona mientras negaba con su cabeza. “¿Drogas?”, insistí. Me volvió a decir que no, pero abrió los ojos bien grandes y mirándome fijo me dio la respuesta que le había pedido: “Explosivos”. Nunca lo hubiera imaginado, pero recién en ese momento me quedé verdaderamente tranquilo.