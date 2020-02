Tras llegar a Seúl, Thea dijo a la prensa que decidió huir porque no quería que sus hijos vivieran “vidas miserables” en Corea del Norte y que no creía en Kim Jong-Un. Thae dijo que en un principio tenía esperanzas depositadas en Kim, pero eventualmente "me desesperé” al ver que el líder norcoreano ejecutaba a funcionarios del gobierno y se afanaba en desarrollar armas nucleares.