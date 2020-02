Durante su Gobierno, los indicadores macroeconómicos crecieron, pero, el despegue gracias al que Kenia se posiciona hoy como una de las potencias económicas y comerciales del continente africano no se produjo sino hasta varios años después de su salida del Ejecutivo. “Cuando dije que me retiraría después de estos cinco años, nadie me creyó porque no pensaban que alguien en África quisiera dejar el poder. El poder es de la gente, nosotros somos simples custodios de ese poder”, aseguró Moi en su último discurso como presidente, al tener prohibido volver a presentarse en las elecciones de 2002.