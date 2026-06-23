Extranjero apareció muerto en Medellín tras una noche de fiesta: investigan a cuatro mujeres que estuvieron con él

La Fiscalía y el CTI investigan el fallecimiento de Jean Roody Dagobert en un Airbnb - crédito Alcaldía de Medellín

La muerte de un ciudadano estadounidense en Medellín volvió a encender las alarmas de las autoridades sobre los riesgos asociados a algunas modalidades de hurto que afectan a turistas extranjeros en la capital antioqueña.

El caso, que es materia de investigación, involucra a cuatro mujeres que habrían acompañado al hombre hasta el apartamento donde posteriormente fue hallado sin vida.

La víctima fue identificada como Jean Roody Dagobert, un ciudadano estadounidense de 36 años que se encontraba de visita en Medellín junto a familiares y amigos. Según las primeras versiones conocidas del caso, el extranjero había llegado a un apartamento alquilado mediante Airbnb, ubicado en el sector de Laureles-Estadio, luego de compartir durante la noche con cuatro mujeres que conoció horas antes en el sector del Parque Lleras, una de las zonas de entretenimiento más concurridas de la ciudad.

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De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, Dagobert se encontraba hospedado junto a su hermano y otros acompañantes en el inmueble ubicado en la carrera 76A con calle 48C en Medellín.

La Fiscalía busca qué causó la muerte de Jean Roody Dagobert tras una noche en el Parque Lleras - crédito Alcaldía de Medellín

Tras una noche de celebración, el grupo regresó al alojamiento acompañado por las cuatro mujeres. Sin embargo, durante la madrugada, uno de los ocupantes del apartamento comenzó a notar comportamientos extraños por parte de algunas de las visitantes.

La preocupación aumentó cuando esta persona decidió revisar la habitación donde se encontraba el ciudadano estadounidense y allí advirtió que una cadena de oro que la víctima solía portar de manera permanente había desaparecido.

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Ese hallazgo llevó a los acompañantes a intentar impedir la salida de las mujeres del inmueble, pero al percatarse de que habían sido descubiertas, dos de ellas abandonaron rápidamente el lugar por las escaleras, mientras que las otras dos optaron por escapar saltando desde el balcón hacia la vía pública.

El hermano de la víctima y otro de los acompañantes iniciaron una persecución que terminó pocos metros más adelante con la retención de una de las sospechosas.

Una mujer fue retenida con joyas presuntamente robadas en el caso del turista fallecido en Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Posteriormente, cuando llegaron los uniformados de la Policía Metropolitana, realizaron una requisa a la mujer y encontraron varias joyas de oro que, según los denunciantes, pertenecían a Dagobert.

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Entre los elementos hallados estaría la cadena que, según los testimonios, el estadounidense utilizaba de manera habitual.

Aunque la mujer fue puesta a disposición de las autoridades para avanzar en las verificaciones correspondientes, la investigación continúa para determinar su posible responsabilidad en los hechos y establecer la participación de las otras tres mujeres que lograron escapar.

Luego de controlar la situación con las sospechosas, los acompañantes regresaron a la habitación donde se encontraba Dagobert y fue entonces cuando descubrieron que el ciudadano extranjero ya no presentaba signos vitales.

De inmediato los extranjeros solicitaron la presencia de las autoridades judiciales y de los organismos encargados de realizar la inspección técnica al cadáver.

Así avanza el caso del estadounidense hallado muerto en Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hasta el momento, las autoridades buscan establecer con precisión qué provocó la muerte del estadounidense, pero entre las hipótesis que se analizan figuran una posible asfixia mecánica o el suministro de alguna sustancia, incluida la escopolamina, aunque ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.

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El caso quedó en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Actos Urgentes, bajo la coordinación de la Fiscalía Quinta Seccional.

Los investigadores realizaron la inspección del lugar, la documentación fotográfica de la escena y la recolección de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer lo sucedido durante las últimas horas de vida del ciudadano estadounidense.

Este nuevo caso se conoce mientras las autoridades mantienen intervenciones permanentes en sectores turísticos de Medellín, especialmente en el Parque Lleras y otros puntos de alta afluencia de visitantes extranjeros.

La Alcaldía de Medellín, en coordinación con la Policía Metropolitana, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, Migración Colombia y el ICBF, viene desarrollando operativos focalizados para combatir delitos de alto impacto que afectan tanto a residentes como a turistas.

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Las autoridades insistieron en que la investigación sigue abierta y que el objetivo principal es esclarecer las circunstancias exactas de la muerte de Jean Roody Dagobert, así como identificar plenamente a todas las personas que estuvieron con él durante las horas previas al hallazgo de su cuerpo.