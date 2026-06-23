Colombia

Extranjero apareció muerto en Medellín tras una noche de fiesta: investigan a cuatro mujeres que estuvieron con él

Las diligencias incluyen inspección judicial, registro fotográfico y recolección de pruebas en el inmueble, mientras se evalúan hipótesis con respecto a lo que llevó a que el hombre perdiera la vida

Guardar
Google icon
La muerte de turistas extranjeros se ha convertido en una de las problemáticas más fuertes de la capital antioqueña en los últimos meses - crédito Alcaldía de Medellín
La Fiscalía y el CTI investigan el fallecimiento de Jean Roody Dagobert en un Airbnb - crédito Alcaldía de Medellín

La muerte de un ciudadano estadounidense en Medellín volvió a encender las alarmas de las autoridades sobre los riesgos asociados a algunas modalidades de hurto que afectan a turistas extranjeros en la capital antioqueña.

El caso, que es materia de investigación, involucra a cuatro mujeres que habrían acompañado al hombre hasta el apartamento donde posteriormente fue hallado sin vida.

La víctima fue identificada como Jean Roody Dagobert, un ciudadano estadounidense de 36 años que se encontraba de visita en Medellín junto a familiares y amigos. Según las primeras versiones conocidas del caso, el extranjero había llegado a un apartamento alquilado mediante Airbnb, ubicado en el sector de Laureles-Estadio, luego de compartir durante la noche con cuatro mujeres que conoció horas antes en el sector del Parque Lleras, una de las zonas de entretenimiento más concurridas de la ciudad.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, Dagobert se encontraba hospedado junto a su hermano y otros acompañantes en el inmueble ubicado en la carrera 76A con calle 48C en Medellín.

La Fiscalía busca qué causó la muerte de Jean Roody Dagobert tras una noche en el Parque Lleras - crédito Alcaldía de Medellín
La Fiscalía busca qué causó la muerte de Jean Roody Dagobert tras una noche en el Parque Lleras - crédito Alcaldía de Medellín

Tras una noche de celebración, el grupo regresó al alojamiento acompañado por las cuatro mujeres. Sin embargo, durante la madrugada, uno de los ocupantes del apartamento comenzó a notar comportamientos extraños por parte de algunas de las visitantes.

La preocupación aumentó cuando esta persona decidió revisar la habitación donde se encontraba el ciudadano estadounidense y allí advirtió que una cadena de oro que la víctima solía portar de manera permanente había desaparecido.

PUBLICIDAD

Ese hallazgo llevó a los acompañantes a intentar impedir la salida de las mujeres del inmueble, pero al percatarse de que habían sido descubiertas, dos de ellas abandonaron rápidamente el lugar por las escaleras, mientras que las otras dos optaron por escapar saltando desde el balcón hacia la vía pública.

El hermano de la víctima y otro de los acompañantes iniciaron una persecución que terminó pocos metros más adelante con la retención de una de las sospechosas.

Primer plano de las manos de una mujer de 46 años esposadas. Se aprecian las esposas metálicas y un fondo oscuro y desenfocado con alto contraste.
Una mujer fue retenida con joyas presuntamente robadas en el caso del turista fallecido en Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Posteriormente, cuando llegaron los uniformados de la Policía Metropolitana, realizaron una requisa a la mujer y encontraron varias joyas de oro que, según los denunciantes, pertenecían a Dagobert.

Entre los elementos hallados estaría la cadena que, según los testimonios, el estadounidense utilizaba de manera habitual.

Aunque la mujer fue puesta a disposición de las autoridades para avanzar en las verificaciones correspondientes, la investigación continúa para determinar su posible responsabilidad en los hechos y establecer la participación de las otras tres mujeres que lograron escapar.

Luego de controlar la situación con las sospechosas, los acompañantes regresaron a la habitación donde se encontraba Dagobert y fue entonces cuando descubrieron que el ciudadano extranjero ya no presentaba signos vitales.

De inmediato los extranjeros solicitaron la presencia de las autoridades judiciales y de los organismos encargados de realizar la inspección técnica al cadáver.

Pintura acuarela de dos personas en trajes blancos forenses cargando un bulto cubierto en la parte trasera de una camioneta blanca, junto a un vehículo de la Fiscalía y CTI.
Así avanza el caso del estadounidense hallado muerto en Medellín - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hasta el momento, las autoridades buscan establecer con precisión qué provocó la muerte del estadounidense, pero entre las hipótesis que se analizan figuran una posible asfixia mecánica o el suministro de alguna sustancia, incluida la escopolamina, aunque ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente.

El caso quedó en manos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, a través del Grupo de Actos Urgentes, bajo la coordinación de la Fiscalía Quinta Seccional.

Los investigadores realizaron la inspección del lugar, la documentación fotográfica de la escena y la recolección de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer lo sucedido durante las últimas horas de vida del ciudadano estadounidense.

Este nuevo caso se conoce mientras las autoridades mantienen intervenciones permanentes en sectores turísticos de Medellín, especialmente en el Parque Lleras y otros puntos de alta afluencia de visitantes extranjeros.

La Alcaldía de Medellín, en coordinación con la Policía Metropolitana, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, Migración Colombia y el ICBF, viene desarrollando operativos focalizados para combatir delitos de alto impacto que afectan tanto a residentes como a turistas.

Las autoridades insistieron en que la investigación sigue abierta y que el objetivo principal es esclarecer las circunstancias exactas de la muerte de Jean Roody Dagobert, así como identificar plenamente a todas las personas que estuvieron con él durante las horas previas al hallazgo de su cuerpo.

Temas Relacionados

Estadounidense muerto en MedellínJean Roody DagobertEstadounidenses MedellínRobos MedellínRobo con escopolaminaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Álvaro Uribe siguió en su arremetida contra el estratega de Abelardo de la Espriella en campaña: “Mejor ser un viejo fósil que un bandido solapado”

Las tensiones entre el exmandatario colombiano y el estratega Carlos Suárez a graves acusaciones de guerra sucia digital y supuestos vínculos históricos con contradictores del proyecto político de derecha

Álvaro Uribe siguió en su arremetida contra el estratega de Abelardo de la Espriella en campaña: “Mejor ser un viejo fósil que un bandido solapado”

La MOE le llamó la atención a Gustavo Petro por sus denuncias de presuntas irregularidades en la segunda vuelta presidencial: la razón

El jefe de la misión, Esteban González Pons, agregó que el mandatario cuenta con herramientas del Estado para actuar dentro de los canales legales si considera que hay hechos que ameritan intervención

La MOE le llamó la atención a Gustavo Petro por sus denuncias de presuntas irregularidades en la segunda vuelta presidencial: la razón

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

La Tricolor, dirigida por Néstor Lorenzo, llega tras una victoria en su debut, mientras que su rival buscará sumar puntos luego de igualar en la primera jornada. El partido se juega en Guadalajara y será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

El comediante se pronunció en sus redes sociales para exponer su apoyo al seleccionado colombiano en la segunda fecha con miras a su clasificación a los dieciseisavos de final

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

Una ujer devolverá $4 millones que le giraron por error para no ser condenada en Manizales

Según la ley colombiana, este delito se denomina como aprovechamiento de error ajeno

Una ujer devolverá $4 millones que le giraron por error para no ser condenada en Manizales
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

ENTRETENIMIENTO

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

Piter Albeiro hizo petición a la selección Colombia, a horas de su encuentro con la RD Congo: “Ya esto de candidatos pasó”

Cómo recogerse el cabello sin gel ni maltratárselo, según el truco de la influenciadora colombiana María Elvira Ramírez

Westcol defendió a Andrea Valdiri tras haber encarado a un internauta que la insultó junto a sus hijas:  “Le faltó meterle una cachetada”

Margarita Rosa de Francisco respondió con contundente mensaje tras la victoria de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta electoral: “Celebren”

Lokillo Flórez no se quedó callado y les envió un mensaje a los colombianos tras el resultado de las elecciones: “No hay por donde”

Deportes

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Colombia vs. RD Congo, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Grupo K del Mundial 2026

Las tres figuras de RD Congo a las cuales la selección Colombia debe prestar atención en el Mundial 2026

Este es el plan de James Rodríguez para evitar lesiones en el Mundial 2026: “Trabajamos estrategias específicas”

Carlos Antonio Vélez, previo al partido de Colombia, dijo que “Néstor Lorenzo sigue con sus incongruencias” y que “estamos pegados a individualidades”

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se refirió a la titular ante RD Congo: “Pueden haber cambios”