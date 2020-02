“Iowa elige solo un pequeño número de delegados. Después quedan por votar otros 49 estados, Washington DC y los territorios. Las primarias de New Hampshire, que es el segundo evento, también eligen un pequeño número. La importancia de Iowa y New Hampshire es que reciben mucha atención de los medios, lo que magnifica el apoyo que pueden recibir los precandidatos. Generalmente, hay cierto número que se retira de la carrera después de estos comicios porque no logran obtener el respaldo de los votantes”, dijo a Infobae Barbara Norrander, profesora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Arizona.