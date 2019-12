“El Partido Republicano se ha convertido en la última década en una fuerza que está unida en torno a una identidad cultural particular, predominantemente blanca, cristiana, mayor, rural y no urbana —dijo Goedert—. Las críticas a sus líderes se ven como ataques a esta cultura más amplia en sí misma, así que los detalles no importan mucho. La lealtad partidista estadounidense se ha comparado durante mucho tiempo con el apoyo a un equipo deportivo. Aunque tu equipo haga una serie de malas jugadas, no vas a apoyar al otro. El alcance del Partido Republicano se ha vuelto cada vez más estrecho y sus miembros se han puesto cada vez más a la defensiva para proteger lo que queda de él”.