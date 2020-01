Ahora bien, no debe pensarse que posturas extremas como la de Beatriz Gimeno son una rareza o una excentricidad nada más. El hecho de que muchas feministas -que seguramente dirían que no comparten el ideario de la nueva directora del Instituto de la Mujer- hayan pasado de hablar de patriarcado a usar el término “heteropatriarcado” es una forma más o menos inconsciente de ir adoptando el discurso heterofóbico de las activistas lesbianas radicalizadas. El lesbofeminismo es una corriente, minoritaria, pero corriente al fin del feminismo. Una de sus teóricas, la ensayista francesa Mónica Wittig, critica lo que llama heterofeminismo y ha sido una de las primeras en postular que el sexo no es algo dado sino una construcción sociopolítica.