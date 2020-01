No es casual que los duques de Sussex, Harry y Meghan, hayan elegido su cuenta de Instagram para anunciar, el 8 de enero pasado, que se retiraban de las funciones reales. Desde que iniciaron su cuenta en abril, @SussexRoyal no sólo rompieron el récord de la velocidad con que obtuvieron su primer millón de seguidores en la plataforma (menos de seis horas) sino que mantuvieron una popularidad creciente, que hoy llega a 11 millones de seguidores. En las redes, se especula, radicará su fuerza en el importante cambio que marca su abandono de los deberes, y los beneficios, de la monarquía británica. “Un nuevo imperio imperio se extiende ante ellos, sin límite, lucrativo, y a su alcance: el reino del contenido patrocinado”, analizó The Guardian.