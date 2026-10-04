“Un grave retroceso”: Congresistas y activistas reaccionaron a la salida de Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos

La Cancilleria anunció que Colombia deja de hacer parte de Coalición por la Igualdad de Derecho - crédito Reuters

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El Gobierno nacional, liderado por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, se retiró el 17 de septiembre de 2026 de la Coalición por la Igualdad de Derechos, mecanismo internacional dedicado a la protección de las personas LGBTI+ que copresidía junto con España.

La salida deja al país fuera de un espacio de coordinación diplomática con decenas de Estados y organizaciones de la sociedad civil. La Cancillería no expuso las razones de la decisión ni precisó qué modificaciones tendrá la política exterior colombiana frente a este tipo de asuntos .

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La Coalición por la Igualdad de Derechos reúne oficialmente a 43 Estados y promueve la participación de sus integrantes en grupos temáticos y la colaboración con organizaciones que representan a las personas LGBTI+. Según el mecanismo, los gobiernos miembros asumen compromisos de trabajo conjunto con esos sectores de la sociedad civil.

El país compartía con España la copresidencia de la coalición internacional para el periodo 2025–2027 -crédito @DiversaBogota/X

Colombia y España compartían la copresidencia, por lo que la determinación implica también renunciar a esa función de liderazgo. La comunicación diplomática solicitó que el retiro se informara al Comité Ejecutivo, a la Secretaría, a los Estados miembros y a los representantes de la sociedad civil vinculados a la organización.

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El Viceministerio de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional remitió la notificación al Comité Ejecutivo y al Reino de España. El mensaje, fechado en Bogotá, señaló que el Gobierno nacional “ha decidido el retiro de la República de Colombia de la Coalición, con fecha efectiva a partir de hoy”.

La Cancillería expresó su agradecimiento al Gobierno español y a los representantes de la sociedad civil de ambos países por la labor realizada durante la copresidencia. En particular, destacó “el trabajo conjunto adelantado durante el ejercicio de la copresidencia compartida entre España y Colombia”.

La comunidad LGBTI+ ve con preocupación la decisión

Manuel Velandia, cofundador del Movimiento de Liberación Homosexual, sostuvo, en entrevista con Infobae Colombia, que la salida de Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos supondría un retroceso en la protección de los derechos de las personas LGBTI+.

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Para el experto, la pertenencia a ese espacio internacional funciona como un mecanismo de presión y de seguimiento frente a la discriminación y la violencia.

El activista asegura que haberle dado el paso a la Alcaldía de participar en el la marcha les ha quitado derechos institucionales de 40 años - crédito- Manuel Antonio Velandia Mora / archivo de fotos.

A su juicio, abandonar una organización multilateral envía una señal internacional de desinterés estatal por los derechos sexuales y de género, que, en definitiva, no forman parte de las prioridades del país.

“ Si yo no participo en una organización que reúne tantos países de todos los continentes, lo que le estoy diciendo a esas organizaciones es que al país no le interesan estos derechos”, expuso.

La decisión plantea, además, medidas políticas y legislativas que podrían abrir la puerta a restricciones de la orientación sexual, la identidad de género y el reconocimiento documental de personas trans, intersexuales y de género fluido, aseguró.

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“Puede crear condiciones para penalizar nuevamente la homosexualidad. Las personas de género fluido, queer, trans, las personas que han transitado en el género y en el cuerpo o en ambas y son intersexuales o, en este caso específicamente, son transexuales, [que] pierdan derechos”, advirtió Velandia.

La decisión también fue cuestionada por Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo y copresidente del mecanismo, quien advirtió que Colombia abandona una instancia integrada por 43 estados mientras aún ejercía su presidencia compartida (la cifra puede variar de acuerdo a los países que la integren, en su sitio oficial, actualmente, lista 42).

“Esta es una decisión desafortunada. Creo que, de estos días que lleva el Gobierno, es la decisión más clara contra los derechos Lgbti+, con el agravante de que tiene un impacto internacional, porque Colombia está abandonando un mecanismo del que hacen parte 44 países y que actualmente preside”, afirmó en sus canales oficiales.

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La lucha por los derechos en el Congreso

El congresista afirmó que la decisión muestra qué tan prioritario es la comunidad LGBTIQ para la actual administración - crédito Entrevista Infobae

El anuncio del Ministerio de Relaciones Exteriores prendió las alarmas en el Congreso de la República. El representante a la Cámara por la Alianza Verde, Mauricio Toro, explicó a Infobae Colombia que el retiro sería interpretado como un mensaje político contra la igualdad y la diversidad.

En efecto, dijo que la medida tiene un efecto simbólico que trasciende el vínculo institucional con la Coalición y comunica una posición gubernamental adversa a la protección de los derechos LGBTI+.

Por ello, anunció que impulsará acciones dentro del Legislativo para cuestionar la salida de Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos. El congresista también afirmó que trabaja en medidas para frenar o controvertir la decisión, con apoyo de instancias internacionales.

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“Vamos a tomar las medidas a las que haya lugar contra la decisión de haberse salido de ese espacio internacional. Estamos trabajando para recurrir a los organismos internacionales respectivos y defender el derecho que Colombia tiene de estar allí”, señaló.

El representante a la Cámara señaló que cuenta con el apoyo de varios países con respecto a las iniciativas que busca promover en el Congreso - crédito Entrevista Infobae

La lista de iniciativas incluye el proyecto de ley Nada que Curar para prohibir las terapias de conversión. El articulado busca impedir prácticas destinadas a modificar de manera forzada la orientación sexual o la identidad de género.

“El proyecto de ley de terapias de conversión para evitar y acabar con este flagelo va a continuar su tránsito. Vuelvo otra vez con el proyecto que se llama Nada que Curar”, dijo a este medio.

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Durante el diálogo, el representante a la Cámara mencionó que se ha reunido con representantes de Alemania, Finlandia, Suecia y Taiwán, a los que solicitó cartas de apoyo para promover la iniciativa ante la Cancillería y el Congreso de la República.

“Ya les pedí que sigan mandando sus cartas para poderle pedir desde la Cancillería hasta el Congreso de la República que este proyecto de ley salga adelante”, dijo Toro.

Y agregó: “Los derechos de las minorías no pueden estar sometidos a las mayorías, porque precisamente ahí es donde flaquean”.

Al igual que Mauricio Toro, el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda envió un mensaje de apoyo a la comunidad LGBTI+.

El excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico reiteró su compromiso de transformar la sociedad que produce la exclusión - crédito @IvanCepedaCast/X

“SON DERECHOS DE TODO EL PUEBLO COLOMBIANO A toda la comunidad LGBTIQ+ queremos decirle algo con absoluta claridad: no están solxs (sic)”, escribió en su cuenta de X.

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El congresista de oposición también dijo que llevará a cabo una férrea defensa de los derechos de las minorías, además de señalar que hará todo lo posible para impedir la exclusión de las comunidades en el territorio.

“Seguiremos defendiendo cada derecho conquistado, enfrentando cualquier intento de exclusión y trabajando por una Colombia donde nadie tenga que esconder quién es o a quién ama. Sus derechos son derechos de Colombia. Y los vamos a defender”, expuso Cepeda.