El presidente israelí, Reuven Rivlin, detrás del podio. "En Auschwitz, Zinovy Tolkachev, un artista judío y soldado del ejército rojo, escribió repetidas veces en un papel: "Para que recordemos. Para que no olvidemos. Hoy estamos aquí, reyes, líderes, jefes de Estado, en Yad Vashem. Para recordar, para no olvidar. En nombre del pueblo judío y como presidente del estado de Israel, les agradezco desde el fondo de mi corazón por haber venido", reza un pasaje de su discurso. Foto: Abir Sultan/Pool via REUTERS