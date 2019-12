En el Dolder Grand en Zúrich y el Four Seasons New York Downtown, los esteticistas utilizan microscopios confocales para obtener información sobre la pigmentación y la elasticidad de la piel, y luego envían datos a un centro de investigación exclusivo para crear una "receta" de productos personalizados según sus necesidades. Y si todo esto suena más estresante que relajante, no se preocupe, aún puede obtener un masaje regular de 90 minutos en todos estos lugares.