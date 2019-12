“La heredera americana Evalyn Walsh McLean no se cansaba de las joyas. Era descomunalmente rica”, describió Cartier Brickell a la mujer, por entonces de 22 años, a quien su esposo, Ned McLean, consentía, y si él no lo hacía ella se encargaba por sí misma. "Todo el mundo sabía que la joven pareja tenía mucho más dinero que sentido común. ‘De nada sirve que me reprendan por amar las joyas. No puedo evitar sentir pasión por ellas’, admitió Evalyn. “Me hacen sentir cómoda, e incluso feliz. La verdad es que cuando me olvido de llevar joyas, los astutos entre los miembros de mi familia llaman a los médicos, porque es una señal de que me estoy enfermando”.