"En este punto creo que no estamos en condiciones de llegar a una conclusión firme sobre lo que sucedió exactamente el sábado —continuó Juneau—. No me cabe duda de que Irán estuvo implicado, pero aún no está claro si los drones y los misiles fueron lanzados desde territorio iraní o desde otro lugar. Tampoco sabemos si Irán actuó por su cuenta o en cooperación con los hutíes, las milicias iraquíes u otros. Sin embargo, en términos generales, podemos asumir que la probable motivación para Irán fue señalar a Arabia Saudita, Estados Unidos y al mundo que una guerra sería muy costosa. Esto es coherente con su doctrina: recordar a todos que tiene la capacidad de hacerles daño si lo atacan".