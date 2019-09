"Aquí en mi explotación avícola yo gallos no tengo (ríe). Los gallos no violan a las gallinas. Las gallinas ponen los huevos todos los días, concretamente cada 28 horas. El gallo, simplemente, si pisa a la gallina, pues el huevo que incuba la gallina tiene un pollito dentro. Si no lo incumba, sale un huevo normal. Las gallinas ponen huevos todos los días, sin que haya gallos", aclaró.