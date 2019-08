"A medida que más y más países se independizaron, el mundo empezó a ver como anticuados e ilegítimos al imperialismo y al colonialismo, así como al racismo con el que están asociados. Esto permitió que se proclame el principio del autogobierno para todos. Las Naciones Unidas consagraron esta norma antiimperial y anticolonial en 1960 con su 'Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales'. Por supuesto, muchos dirán que aún existen las colonias, pero son casos excepcionales y hoy es mucho más difícil para las naciones intentar colonizar nuevos territorios", dijo a Infobae Julian Go, profesor de sociología en la Universidad de Boston y autor del libro Patterns of Empire: The British And American Empires, 1688 To The Present (Patrones de imperio: los Imperios Británico y Americano, 1688 al presente).