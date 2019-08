"Groenlandia no está en venta. Groenlandia no es danesa, es groenlandesa. Espero de verdad que no sea nada que se haya dicho en serio", dijo en declaraciones recogidas por la televisión pública danesa DR la premier, precisamente de visita en la isla atlántica. Por ello, sostuvo que el tema "es una discusión absurda".