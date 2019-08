En 2014, después de años de reunir información y buscar datos para artículos no publicados por el periódico para el cual trabajaba, Brian Krebs decidió escribir un libro con su extensiva investigación sobre el oscuro mundo del cibercrimen. En Spam Nation: The Inside Story of Organized Cybercrime — from Global Epidemic to Your Front Door, ex periodista de The Washingont Post que ahora vuelca sus reportes en un blog sobre ciberseguridad, contó acerca del peligro global causado por los correos no deseados, los spam.