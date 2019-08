-Alguien que lea esta entrevista podría estar pensando "Creen que soy tan ingenuo para creer que el gobierno británico tiene un equipo para detectar noticias falsas y no lo utiliza para crear sus propias noticias falsas". ¿Hay malos de un lado y buenos del otro, gobiernos que crean noticias falsas y otros que sólo las detectan y no crean las propias?

-(Ríe). No, yo no fabrico "fake news"