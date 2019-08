El jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no dará ningún "consejo" a Pekín sobre Hong Kong, en medio de señales de que el ejército chino podría intervenir la ex colonia británica después de dos meses de manifestaciones prodemocráticas. "Eso es entre Hong Kong y … China", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. "No necesitan consejos".