"Tendré doble nacionalidad", dijo ayer Borrel antes de recordar que su padre, hijo de emigrantes catalanes, nació en la ciudad de Mendoza, capital de la provincia homónima. "La historia es que mi padre nació en Mendoza y era hijo de inmigrantes catalanes cuya huella he encontrado y me ha parecido una oportunidad interesante, aunque no aporte nada desde el punto de vista práctico", explicó y añadió que le pareció humanamente oportuno e interesante recuperar la nacionalidad que tuvo su padre antes de volver a España justo antes de la Guerra Civil (1936-1939), un conflicto que le resultó tan traumático que decidió no salir nunca más de las montañas del Pirineo, la cordillera fronteriza entre España y Francia. "Es un pequeño homenaje" a su padre "y a tantos otros que proclamban orgullosos su ascendencia española".