El alto dirigente del movimiento Fatah, Jibril Rajoub, le expresó a Kan que nadie le puede imponer a los palestinos ningún plan. "La vía económica no es una solución", aseguró. "Cualquier plan que no se base en un horizonte político y una solución política no logrará nada. Todo comienza con el fin de la ocupación", subrayó Rajoub, y añadió que los miles de millones ofrecidos por los estadounidenses "no tienen ningún significado a la sombra de la continuación de la ocupación".