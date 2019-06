"Hong Kong todavía tiene una gran autonomía. No hay control sobre internet, a diferencia de lo que ocurre en China continental, las universidades están libres de interferencias del gobierno y no hay censura de la prensa, aunque muchos están preocupados por la autocensura. Tiene su propia moneda y política monetaria, y un sistema judicial independiente, que sigue al common law (derecho anglosajón). No obstante, hay señales de una creciente influencia de Beijing. Los periódicos críticos tienen problemas para conseguir publicidad, las librerías que solían vender obras que cuestionan a China han cerrado, y quienes critican al país tienen dificultades para venir a Hong Kong", contó Joseph Bosco, profesor del Departamento de Antropología de la Universidad China de Hong Kong, en diálogo con Infobae.