Con el Día del Padre en el horizonte, me preguntaron, al igual que a muchos nuevos padres más o menos de mi edad, qué me gustaría recibir este año. Al tener relativamente poca experiencia como beneficiado de esta celebración, recuerdo la forma en que se comercializaba el Día del Padre cuando era un niño. Los regalos frecuentes eran cosas como corbatas y cinturones para cargar herramientas. Todo eso se siente como sacado de la época de Reagan.

A medida que han ido cambiando los estilos de vida, con jóvenes que viven en ciudades más tarde en sus vidas y postergan la adquisición de viviendas, y conforme han ido cambiando los roles de género, esa estética de autos y herramientas ya no es tan popular para los padres jóvenes como antes. La estética de alimentos y cocina se ha vuelto más un símbolo de estatus, en parte gracias a las redes sociales. Para los papás millennials, la cocina pasó a ser el nuevo garaje y el marketing del Día del Padre debería adaptarse.