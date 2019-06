Donald Trump dijo que tiene programada una reunión con Xi Jinping en el G20 que se realizará en Osaka

El mandatario estadounidense señaló también que estaría "sorprendido" si su par chino no fuera a Japón y agregó que podría aumentar aranceles en el marco de la "guerra comercial" si la cumbre no tiene lugar. China señaló que hasta el momento no hay información formal sobre una reunión pautada