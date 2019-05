El Reino Unido aún no llega al punto de vetar completamente a Huawei, pese a los esfuerzos estadounidenses para convencer a los británicos. De todas formas, la decisión de BT es una consecuencia directa de la prohibición que decretó EE.UU. la semana pasada, en virtud de la cual las empresas estadounidenses no pueden proveer componentes a la firma china. Lo crucial es que el veto se extiende a Google de Alphabet, cuyo sistema operativo Android está en todos los teléfonos de Huawei. Es por eso que BT no quiere tomar el riesgo de ofrecer equipos que puedan no contar con software 100% funcional.