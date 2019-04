En los EEUU, los expertos recomiendan que los niños no utilicen pantallas antes de cumplir los 18 meses, mientras que en Canadá la recomendación se extiende hasta los dos años. En el Reino Unido no se establecen límites de tiempo, aunque recomiendan que los niños eviten las pantallas antes de acostarse. El Royal College of Paediatrics and Child Health británico insiste en que hay poca evidencia de que el uso de pantallas para niños sea perjudicial en sí mismo.