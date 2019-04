El "pez gordo" al que hacía referencia Kopps era ni más ni menos que el ex criminal nazi principal responsable de la Matanza de las Fosas Ardeatinas en Roma, consistente en el fusilamiento de más de 330 partisanos en respuesta a la muerte de 33 oficiales nazis, un "10 x 1" ordenado directamente por Adolf Hitler. Erich Priebke, no solo no se escondía sino que era un referente de la comunidad alemana en aquella ciudad en la Patagonia.