El negocio de la cocaína superó al petróleo en Colombia, según estudio de la Universidad Eafit

El reporte del centro Valor Público de la Universidad Eafit estimó que el negocio ilegal equivalió al 4,4% del PIB y rebasó al crudo en ingresos brutos- crédito @PoliciaColombia / X

La economía de la cocaína en Colombia generó en 2024 cerca de USD 16.500 millones, una suma equivalente al 4,4% del PIB que superó los ingresos por exportaciones de petróleo, según un estudio del centro Valor Público de la Universidad Eafit.

La comparación con el petróleo, según el estudio, surge de una medición del ingreso bruto que capturan las organizaciones criminales colombianas por la producción y el tráfico de cocaína, no del precio final de la droga en la calle.

El estudio calcula lo que esos grupos retienen al conservar parte de la propiedad de los cargamentos hasta México y, sobre todo, hasta Europa.

La investigación, elaborada por Santiago Tobón con apoyo del docente Daniel Mejía, sostiene que esa economía ilegal también supera a sectores como el carbón, el oro y el café.

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El análisis atribuye el incremento al mayor volumen y no a precios, que se mantuvieron estables, y reporta una producción potencial de 3.001 toneladas en 2024 - crédito Europa Press

El documento añade que representa alrededor de 5 veces el tamaño de la economía del oro ilegal.

¿Qué mide la cifra que superó al petróleo?

La estimación no refleja el valor final de la cocaína en los mercados externos. Según el estudio, mide lo que retienen las organizaciones colombianas y no el valor de mercado de la droga en el extranjero.

El apéndice técnico define la cifra como el ingreso bruto que obtienen las organizaciones colombianas por el volumen exportado, valorado en el punto en que transfieren la propiedad a un comprador extranjero dentro de la cadena.

Ese punto explica la comparación con el petróleo. Los autores sostienen que las redes colombianas no entregan toda la carga en la frontera.

Según el estudio, conservan la propiedad a lo largo de la cadena de suministro hasta la entrega en México y, sobre todo, hasta el mayorista en Europa.

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El documento indica que, tras descontar incautaciones previas a la exportación y consumo interno, unas 2.662 toneladas llegaron a mercados externos, en una década marcada por mayor volumen - crédito Visuales IA

Esa lógica les permite capturar un valor promedio de casi USD 5.921 por kilo. El estudio agrega que el precio de calle de la cocaína en el exterior puede ser entre 10 y 15 veces superior a lo que reciben esos grupos.

Cómo creció la economía de la cocaína en una década

La investigación indica que esta economía pasó del 0,8% del PIB en 2014 al 4,4% en 2024.

Según el estudio, el aumento se explica por el mayor volumen y no por los precios, que se mantuvieron estables durante el período analizado.

La producción potencial subió de menos de 300 toneladas en 2013 a 3.001 toneladas en 2024. De ese total, unas 2.662 toneladas llegaron al mercado internacional tras descontar incautaciones previas a la exportación y consumo interno.

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El propio estudio precisa que la estimación central se ubica dentro de un intervalo del 4,0% al 4,8% del PIB.

También aclara que, si se usa la tasa de cambio de 2024, la cifra central sería cercana a 3,9% y no a 4,4%. Según el documento, el cruce con el petróleo se produjo en 2024, cuando cayó el valor en dólares del crudo. El cálculo se elaboró con supuestos conservadores para los parámetros inciertos.

¿Por qué el estudio apunta a Europa y las rutas de exportación?

La ruta europea ocupa un lugar central en el cálculo. El análisis señala que Norteamérica absorbe cerca del 40% de la cocaína producida en Colombia, mientras Europa recibe aproximadamente un tercio.

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La emisora explicó que la comparación se produjo cuando retrocedió el monto petrolero, mientras el cálculo de rentas ilícitas se basa en lo que capturan los grupos al exportar volumen - crédito Policía Nacional

En ese mercado, las organizaciones colombianas conservan una participación más amplia dentro de la cadena de tráfico.

El estudio lo atribuye a que allí no existe un actor dominante único como los cárteles mexicanos en Estados Unidos. El documento añade que buena parte de las ganancias proviene de mantener la propiedad de los cargamentos hasta los mercados mayoristas europeos.

También menciona a España como un mercado donde está documentado el alcance colombiano hasta el nivel minorista, aunque la estimación usa precio mayorista para esa ruta. Para los autores, esa distribución obliga a mirar más allá de la producción dentro de Colombia.

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El estudio plantea que la respuesta estatal debe concentrarse también en los canales de exportación y en los puntos de entrega en el exterior donde las organizaciones siguen capturando rentas.