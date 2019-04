Finalmente, que sus vidas han sido terriblemente desatendidas. Y no porque las fuentes cuneiformes sean de difícil acceso para quienes no son especialistas; desde hace mucho tiempo existen traducciones de estos textos a las lenguas modernas. La principal razón es que para buena parte de la historiografía tradicional no son relevantes, pues no beben de las esencias grecolatinas o judeocristianas que, se supone, debe incorporar toda civilización que se precie.