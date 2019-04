Deri habló así durante una reunión de su partido. Es sabido que respeta a Gantz, pero a Lapid no lo puede ni ver. Es que el ex periodista -y ex ministro de Finanzas entre el 2013 y el 2015, tras aliarse en coalición con el Likud- es conocido por su posición favorable a un mayor ingreso a las filas del ejército de los jóvenes ortodoxos, la mayoría de los cuales esquiva para siempre el servicio militar por acudir a la "yeshiva" para estudiar la Torá.