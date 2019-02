"A pesar de que fue sumninistrado el transporte, no se les otorgó el ataúd ni almacenamos al supuesto cadaver en nuestro depósito de y los funerales de Kings y Queens no procesaron ningún documento de trabajo".



"Como proveedor de servicios funerarios, no ofrecemos este tipo de servicios sin documentación ni repatriamos cuerpos sin ningún trabajo de papel".



"Estamos en el proceso de emprender acciones legales por este daño malicioso a nuestra imagen".