"Para los afganos que tuvimos que vivir bajo el régimen de los talibanes, que recordamos cómo era esta ciudad fantasma llena de zombis, y para alguien como yo que investigó su brutalidad y crímenes, es difícil creer que hayan cambiado", le dijo al Washington Post, Ahmad Nader Nadery, un colaborador cercano del presidente Ghani y ex funcionario de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán. Como la mayoría de los afganos, Nadery está preocupado ante la posibilidad de que los funcionarios estadounidenses, en su afán por llegar a un acuerdo y llevar de regreso a los 14.000 solados que aún permanecen en territorio afgano, vayan a permitir que los talibanes regresen para despreciar el avance democrático que se consiguió en los últimos 18 años. "Los talibanes dicen que quieren dialogar con todos los afganos, no con el gobierno", señaló Nadery. "Y eso sería socavar los fundamentos del Estado, la constitución, las estructuras construidas por nosotros con el apoyo de los organismos internacionales y el sacrificio de decenas de vidas, tanto afganas como estadounidenses. Eso no lo podemos permitir". Los jóvenes que nacieron con el proceso democrático coinciden con esta postura. "Ya no pueden intimidar a la gente. Este es un momento democrático y no nos pueden hacer retroceder veinte años. Ya no es lo mismo. Nosotros sabemos cómo es vivir en libertad y no vamos a tolerar el regreso a una sociedad dominada por una visión extrema y arcaica del Islam", dijo Faisal, un estudiante de contabilidad que tenía dos años cuando los talibanes fueron derrotados.