Mientras el pueblo se muere de hambre y miseria , Tony Castro el hijo de Antonio Castro vive en Cuba como un millonario y viaja el mundo entero como tal, quien paga los viajes de un joven de 20 años? Aca lo vemos en Panama pic.twitter.com/4SSZBRwE0n

— I want to see my mother. (@8yearsoftorture) 4 de enero de 2019