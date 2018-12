La novedad de esta temporada en Belén es que continúa funcionando el hotel "con la peor vista del mundo" que armó el artista anónimo Bansky y un grupo de destacados pintores, escultores y "performers" europeos como protesta por el muro de 700 kilómetros levantado por Israel para aislar a los territorios palestinos. Bansky, que fue noticia global en octubre cuando vendió su obra "Nena con globo" (Girl with Balloon) por un millón cuatrocientos mil dólares que se autodestruyó un momento después de ser adquirido durante un remate en Londres, "intervino" el edificio del hotel y pintó unos enormes murales sobre el cemento del muro de ocho metros de alto. El Wall Off Hotel fue inaugurado en marzo del año pasado en un antiguo edificio de alojamiento de peregrinos que quedó con su fachada a escaso cinco metros del muro. De acuerdo al proyecto iba a ser desmantelado en unos meses pero el éxito fue tan grande que aún está en pie y tan lleno de turistas como el resto de la hotelería de Belén. "Recibimos más de 150.000 visitantes y muchos de ellos se convirtieron en huéspedes de alguna de nuestras nueve suites", explicó orgulloso Wisam Salthsa, el mánager del Wall Off, a una agencia internacional de noticias.