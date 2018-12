La izquierda radical no tiene presencia en esa Francia periférica, que tiene una cultura muy individualista. Es gente que que está saliendo a manifestar por primera vez, y que cuando volvía a su casa a la noche se sentaba delante del televisor o de internet. No es la cultura de la izquierda tradicional ni de la populista. Aunque eso no significa que, dentro del 40% que votará en los comicios del año que viene, los partidos populistas no puedan sumar bancas.