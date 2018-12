El auditorio estalló en risas para no llorar. No fue el único con esa posición. El presidente del país anfitrión, Polonia, Andrzej Duda, abrió la cumbre con un discurso ambiguo en el que pidió no limitar la soberanía nacional ni el derecho sobre sus recursos energéticos. "El uso de los recursos naturales propios, en el caso de Polonia del carbón, y la seguridad energética que esto nos reporta no está en conflicto con la protección del clima y con el avance hacia una política climática más activa", dijo.