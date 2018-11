Había actuado la justicia universal, esa vez encarnada por el famoso juez Garzón de España. Los crímenes de lesa humanidad no tienen fronteras. Cuando no se juzgan y condenan en el lugar donde se cometieron, de acuerdo a la legislación de algunos países, cualquier juez puede intervenir. Ese fue el caso de Pinochet y, ahora, también el del príncipe Bin Salman, que tiene un pedido de la prestigiosa organización de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch. Pretenden que sea apresado y juzgado en nuestro país. La causa cayó en las manos del juez argentino Ariel Lijo quien aún no se pronunció al respecto. Si MBS decide aterrizar en Ezeiza, su suerte se podría jugar en Argentina.