El propio ministro del Interior británico, Sajid Javid, un ex director del Deutsche Bank, admitió la gravedad de la situación y la extendió a los grupos de ultraderecha. También serán liberados en los próximos meses varios líderes neonazis británicos. "La mayor amenaza proviene del terrorismo islamista, particularmente el ISIS. Pero no solo de ese sector. El terrorismo de extrema derecha es también una amenaza creciente. ISIS y la extrema derecha son más parecidos de lo que aparentan. Ambos explotan el odio, distorsionan la verdad y socavan los valores que nos mantienen unidos. No vamos a dejar a ningún terrorista de ningún signo sin vigilar más allá de que ya hayan cumplido sentencias". Pero ésta no es una tarea tan sencilla como la presenta el ministro.