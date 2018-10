La misión derivó en dos análisis psicológicos elaborados por psicoanalistas de la Universidad Harvard: el informe de Walter C. Langer titulado "A Psychological Analysis of Adolph Hitler: His Life and Legend" (Un análisis psicológico de Adolf Hitler: su vida y su leyenda) y el informe de Henry A. Murray titulado "Analysis of the Personality of Adolf Hitler: With Predictions of His Future Behavior and Suggestions for Dealing with Him Now and After Germany's Surrender" (Análisis de la personalidad de Adolf Hitler: con predicicones para tratar con él antes y después de la rendición de Alemania).