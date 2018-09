Existe la idea de que todos los asesinos seriales son mentes brillantes. "No -responde-, pero por lo general son astutos y manipuladores. Pueden tener un coeficiente intelectual muy bajo, como Ottis Toole que tenía 80 de coeficiente intelectual. Otros son muy inteligentes como Monique Olivier. Michel Fourniret no soportó enterarse de que su esposa, a la que consideraba una simplona que no tenía nada entre las orejas, tenía un coeficiente intelectual de 134 mientras que el suyo era de 121".